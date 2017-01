Taani parlament kiitis eile heaks seaduseelnõu, mille kohaselt peab abiellu astuja olemal vähemalt 18aastane.

Eelnõu kohaselt ei tunnistata ka abielusid, mille alla 18aastased on sõlminud mõnes välisriigis, vahendab The Local.

Taoline otsus on ajendatud integratsiooniministeeriumi raportist, mille kohaselt oli läinud aastal Taani varjupaikades registreeritud 27 abielus olevat alaealist. Metroxpressis avaldatud aruande põhjal olid mõned Taani saabunud abielus olevad asüülitaotlejad vaid 14aastased.

Mitmed juristid ja inimõiguste rühmade, sealhulgas ka mitmed Taani advokaadibürood on parlamendi otsust kritiseerinud, öeldes, et kehtiv regulatsioon on juba piisav, et kaitsta alaealiste sattumist abiellu vastutahtsi.