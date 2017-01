Uus-Meremaal astusid sobimatusse suhtesse isa ja tütar, kelle vallatlemine viis nende suhte suisa nii kaugele, et naine rasestus oma isast. Ja seda veel kahel korral...

Möödunud aastal avastasid ametivõimud, et 37-aastase isa ja 23-aastase tütre suhtest on sündinud juba kaks last, vahendab Metro.

Seetõttu tehti neile ametlik ettekirjutus, mille järgi peab isa tütre ja nende ühiste laste kodulinnast vähemalt 100 kilomeetrit eemale hoidma.

Lisaks määrati mehele veel pooleks aastaks ühiskondlikult kasulik töö. Kuid armunuid jälgitakse teravalt tervelt kahe aasta vältel.

Mees oli tütre eostanud 13-aastaselt, kui ta oli astunud vahekorda oma kasuemaga.