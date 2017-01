Ühendkuningriigi peaminister Theresa May on esimene valitsusjuht, kes USA uue presidendiga kohtub. BBC teatel plaanib May Trumpile kinnitada, et kaks riiki on vanad liitlased.

May kohtub täna Philadelphias Trumpi ja vabariikliku partei juhtkonnaga . Peaministril on kavas ameeriklastele öelda, et Brexiti järel soovib sõltumatu Suurbritannia uuendada sidemeid oma vanade liitlastega. Homme võtab Trump May vastu Valges Majas. Tõenäoliselt räägivad nad kaubanduslepetest, luure-ja kaitsealasest koostööst ja NATO tulevikust.

May on kinnitanud, et tema eesmärk on kahe riigi ajalooliselt häid sidemeid hoida. Samas on peaminister andnud lubaduse julgelt rääkida ka neist asjadest, milles ta Trumpiga ühel meelel pole. May on kritiseerinud Trumpi märkusi islamiusuliste ja naiste kohta.