USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et ta kavatseb “võidelda tulega tule vastu” peatamaks terrorismi. Trump vihjas, et mõtleb piinamise taastamisele, kuna usub absoluutselt, et see on tõhus.

Trump sõnas intervjuus ABC Newsile, et “kõrgeima astme luure inimesed” on talle öelnud, et piinamine on tõhus, mida mõned sõjalised eksperdid on aga eitanud. Ta lisas, et ta kavatseb siiski ära kuulata, mida arvavad sellest tema kabineti ministrid, vahendas CNN.

Trumpi sõnul paneb ISIS toime asju, mis on ennekuulmatud alates keskajast. “Mis minusse puutub, siis me peame võitlema tulega tule vastu," sõnas Trump. Ta ütles, et ISIS võtab inimestel päid maha ning postitab sellest videosid online’i, aga Ameerika Ühendriigid ei saa midagi sellist lubada.