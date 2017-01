Praegu on tegemisel Rail Balticu eeluuring, millest selgub, mitu hoonet jääb raudteele ette. Raplamaa Mälivere küla viimane talu võtab juba praegu paratamatusena, et ees seisab kolimine, sest raudtee hakkab üle nende majade jooksma.

Toivol (nimi muudetud) pole erilist soovi saada kokku ja rääkida endast ning oma krundist, kust paari aasta pärast hakkavad üle sõitma Rail Balticu (RB) kiirrongid. Pärast paarikuist tagaajamist saame Toivoga kokkulepe, et võime fotograafiga tema Mälivere krundile uudistama ja pildistama minna.

Ka kohapeal rõhutab ta, et pole erilist mõtet rääkida. Suure tõenäosusega lükkab RB tema majad hunnikusse kokku, et raudtee saaks ehitada, ning ongi kogu lugu. Raplamaa Mälivere külast on räägitud, et Rail Baltic hakkab sellest läbi sõitma.

Toivo on oma perega küla viimased elanikud, kes tulid Mäliverre just seetõttu, et siin saaks rahulikult omaette olla. Sellest tulenevalt ei soovi Toivo endale ega perekonnale erilist tähelepanu.