Koeraga Viimsis mere ääres jalutanut teeb ärevaks, et viimasel ajal on silma torganud tavapärasest rohkem surnud linde – kas tõesti linnu­gripp?

"Ma jalutan ju kolm ja pool aastat siin mere ääres ega ole varem nii palju surnud kajakaid näinud," räägib Pille, et talle on lühikese ajaga silma jäänud kolm raibet järjest. Kahtlus, et surnud linnud võiksid olla kuidagi seotud linnugripiga, tekkis Pillel pärast seda, kui ta haigeks jäi.

"Mu koer püherdas linnulaiba peal ja järgmine päev jäin kolksti haigeks. Koer muutus ka nagu loiuks," ütleb Pille. "See haigus oli ikka kole. Vahepeal hakkasin justkui terveks saama, aga siis tekkis kõrge palavik ja õudne valu. Läksin peast täiesti segi," kurdab ta.

Kui Pille hiljem vaatas, mida ta Facebookis teinud oli, pidi kõik maha kustutama. "Nüüd nagu hakkab enesetunne tagasi tulema. Aga mitu nädalat oli räigelt halb olla."