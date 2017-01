Näitleja räägib, kuidas ta mängis aastaid monotükis "Aabitsa kukk" ja miks ta selle ühel hetkel lõpetada otsustas.

Eesti Draamateatri näitleja Tõnu Oja loobus poolteist aastat tagasi mängimast monotükki "Aabitsa kukk". Selleks ajaks oli ta kehastanud näidendi ainsat tegelast Maunot juba üheksa aastat. "Eks oli aeg ümber ja habe juba hall, ei saanud enam seda poisikest mängida," muigab ta. "Lõpuks muutus "Aabitsa kukk" tüütuks ja sellepärast ma ta ära lõpetasingi."

TÕNU OJA: "Ma ei ole selles eas, et käia enesega laval eputamas. Seda monoteater ikkagi on." (Teet Malsroos)

Kui "Aabitsa kukk" jõudis 300. mängukorrani, nimetas loo autor Andrus Kivirähk Eesti Draamateatri ajalehes uskumatuks, et Tõnu on juba nii palju kordi Maunot mänginud: "See on ikka võimas. Ma ei tea, kui mitu aabitsat on juba etenduste jooksul ribadeks loetud!"

Üheksa aasta jooksul mängiti tükki mitmesugustes saalides Eestis ja välismaal: teatrimajades, külakultuurimajades, koolimajades, diplomaatilistes esindustes ja väikesaarte seltsimajades, kus puudub elekter.