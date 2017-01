Viie ja poole tunni jooksul tuli žüriile esitleda kaks tööd, mille toorained ja tingimused on varem välja kuulutatud. Pidulikul kandikul esitletud töö põhitooraine on sel aastal Bresse’i kana ja koorikloomad. Teine roog tuli kandidaatidel esitleda 100% taimne.

"Mul oli terve meie kaheaastase treeningperioodi ajal tugev tunne,"

tõdeb Bocuse d´Or Eesti eestvedaja Dimitri Demjanov. Tema sõnul on see

positsioon meie väiksust arvestades suurepärane ja näitab stabiilset

sooritust. "Olla selle suurvõistluse finaalis, on omaette saavutus ja

tähelepanu riigile. Pääsesime siia ju eelvoorudega ühtekokku 64 riigi

seast," lisab Demjanov.

"Olen mitmeid aastaid panustanud selle nimel, et finaali pääseda, ja täna

võistlesin siin täie enesekindlusega," märgib Eestit esindanud Dmitri

Rooz. "Võin olla rahul, et hoidsin meie positisooni, kuid hinges lootis,

et pääsen 10 sekka. Samas, nii minu tulemus täna kui ka eelnevate Eesti

kandidaatide panus näitab selgelt, et Eesti kokad on maailma tasemel,"

sõnab Rooz.

Maailma tippkokkade võistlusel õnnestus Eesti esindajal Dmitri Roozil säilitada Eesti 14. positsioon. (Margus Johanson)

Eesti kokale oli kohapeale tulnud kaasa elama 70-80 fänni Eestist.

Dmitri Roozil on võistlusel abiks ka noorkokk Vladislav Borovik ja

treener Pavel Djatškov. Kandik, millelt serveeriti kanaroog, on loodud

Risto Tali, Rait Siska ja Bruno Lillemetsa poolt.