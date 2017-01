Saate “Eesti parim pagar” seitsmes episood tähistas koos Eestimaaga riigi 100. sünnipäeva. Ritta on jäänud viis kodupagarit: Irma, Terhi, Anneli, Ain ja Liilia. Kedagi selles saates koju ei saadetud.



Pinge on õhus ja osalised ilmutavad oma juba esimese ülesande ajal ehk küpsetis kamast ajal oma huvitavamaid omadusi. Ain räägib peaasjalikult iseendaga. Märkmeid paberile teeb mees noaga, mees riidleb endaga ja kohtunikele näib, et ta sahmib palju ning mõtleb vähe.

Külaliskohtunik Ken Saani arvamused ei ühti ühegi teise kohtuniku omadega.



Tublide soorituste eest saab päeva parimaks sel korral Terhi. Püsti tõstetakse Irma ja Ain, kes kuulevad saatejuhi manitsemist, kuid tulemused on olnud tublid ja sel korral ei saadeta kedagi koju.