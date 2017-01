"Ma ei soovi, et keegi peaks kunagi sama läbi elama, mis mina. Olen kaotanud jõudu, aega, närve. Aga isegi neli aastat hiljem jätkab ta minu kiusamist hiliste telefonikõnede ja SMSidega," ütleb 47aastane Olga, kes on endise elukaaslase terrori ohver.

Olga otsustas 2012. aastal katkestada oma suhted Sergeiga, kellega ta oli koos elanud ligi neli aastat. Mees aga otsustas, et talle selline lahkuminek ei sobi ja naine peaks andma talle osa varast ja ärist. Olga on väikeettevõtja, tal on mitu väikest poekest. Lõpuks kirjutas ta endise elukaaslase kohta politseile 13 avaldust.

Liim lukkudes ja lahtikruvitud autoratas

"Võtsin kaasa kõik väljatrükid SMS-sõnumitest, kus ta mind ähvardas ja sündsusetusi kirjutas. Samuti on mul olemas dokumendid, mis tõestavad, et soetasin mulle kuuluva kinnisvara enne meie kohtumist, aga firma ostsin talt välja. Miks politsei mind ei aidanud, ei mõista ma siiani," räägib Olga.