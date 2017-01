ABIKAASAGA: Hanne Gaby mees, modell John Swiateki, on väga uhke, et naine astus sellise julge sammu ja tunnistas oma intersoolisust. (Vida Press)

28aastane supermodell Hanne Gaby Odiele on tuntud silmapaistva rõivastujana, kes kandis oma mullusuvisel pulmapeol läbipaistva pitskleidi all kargopükse. Nüüd tegi õbluke belglanna midagi veelgi julgemat: tunnistas, et on intersooline – ta sündis munanditega.

"Mulle on praegusel elujärgul väga oluline see tabu murda," ütles nii Diori, Mulberry kui ka Balenciaga kampaaniates osalenud ja maailma tunnustatumate moemajade šõudes üles astunud Hanne Gaby Odiele hiljuti USA Todayle. "Praegu, sel ajastul, peaks olema täiesti normaalne sellest rääkida."

Hanne Gabyl olid sündides munandid kõhuõõnes ning tal polnud emakat ega munasarju. Seda on põhjustanud androgeenide insensitiivsuse sündroom, mis tähendab, et geneetiliselt on isik meessoost, kuid tema suguelundite välimus võib olla naiselik või naise ja mehe vahepealne.

ÜRO statistika andmeil sünnib intersoolisuse tunnustega kuni 1,7 protsenti maailma elanikest, vahendab The Guardian. Umbkaudu sama palju on punapäid. Intersoolisust tuleb eristada transsoolisusest, mille puhul inimese sooidentiteet ei lange kokku sünnipärase sugupoolega.