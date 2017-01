Hollywoodi legend Jane Fonda on kaheksa ühise aasta järel lahku läinud plaadiprodutsent Richard Perryst.

New York Posti teatel pani kuulus paar hiljuti 13 miljoni dollari eest müüki oma Beverly Hillsi villa.

"See on tõsi," möönis Perry lehele. Ta ütles, et plaanib mujale kolida. "Oleme endiselt väga lähedased."

Kolm korda lahutanud Fonda (79) pihtis 2012. aasta intervjuus, et Richard on esimene mees, kellega ta on tõelist lähedust tundnud. "Tahtsin seda enne surma avastada. Richardiga see juhtus."