Paris Jackson väljendab värskes intervjuus veendumust, et tema isa Michael Jacksoni surm 2009. aastal polnud õnnetus, vaid mõrv. Popikuninga kolmest lapsest keskmine rääkis ka oma üleelamistest – vägistamisest ja enesetapukatsetest.

TAHAB, ET ÕIGLUS VÕIDULE ­PÄÄSEKS: Paris Jackson on ­veendunud, et tema isal Michael Jacksonil oli palju vihavaenlasi, kes teda tappa tahtsid. (Vida Press)

Popikuningas Michael Jackson suri 2009. aastal. Tema organismist leiti kangeid ravimeid. Novembris 2011 mõisteti popkuulsuse surmas süüdi tema ihuarst Conrad Murray, kes istus neli aastat trellide taga. Nüüdseks 18aastane Paris pole seni ühtki intervjuud andnud, kirjutab Telegraph.

Kuid tütar usub, et isa surma tagamaad on keerulisemad. "Ta andis korduvalt mõista, et inimesed tahavad temast lahti saada," rääkis Paris Rolling Stone’ile. "Mingil hetkel oli isa kindel, et ühel päeval nad ta tapavad."

Tütar on täiesti kindel, et isa mõrvati. "See on ju selge. Kõik viitab sellele." Küsimusele, kes Michal Jacksoni elu himustasid, vastas tüdruk: "Paljud inimesed." Ta kinnitas, et tahab õigluse jalule seada. "Aga see on malemäng. Ja ma üritan praegu seda mängida. Muud ei saa ma esialgu öelda."