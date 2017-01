"Laanepüü ja teiste metslindude liharibad, samade tiivuliste puljongist želee köögiviljadega ning vähikaelad – kaetud provansaal-tüüpi kastmega; kõige keskel kartulikuubikute kuhjake ja kaunistuseks mõni munalõik," õpib kord-kaks aastas sõpradega viina võttev härra pähe Olivier’ salatiretsepti.

Kuna valge linaga kaetud laua äärde kogunev väikesearvuline, aga valitud seltskond on mitu korda kuulanud nimetet roa saatust David Vseviovi "Müstilise Venemaa" asjaomasest saatest, peab peoperemees hakatuseks vabandama, et püü asemel õnnestus hankida vaid peotäis vutte ja ülejäänud metslindude nimel astub salatis üles tavaline kalkun, artistinimega Metsis.

No ja vähikaelasid suupistes pole, pigem on seal võõramaiste koorikloomade tagapooli. Aga see polegi oluline.

Peaasi, et pidulik viinavõtt on põhjalikult ette valmistatud: otsitud välja vanavanaema hõbeliuad ja kristallpitsid, meisterdatud kirev valik suupisteid ning saadetud peategelased – mõned neist tembitud kuus nädalat tagasi küüslaugu ja meega – aegsasti sügavkülma härmatist koguma.