Sotsiaalmeedias on WAF kooliga seotud inimesed süüdistanud Eesti Ekspressi ajakirjanikku laimu, kuulujuttude ja kontrollimata info levitamises.

Kinnitan, et Eesti Ekspress ei ole Maikenit õelalt rünnanud ega levitanud kuulujutte ja laimu. Kui meie artikkel ühte lausesse kokku võtta, on see selline: "Juhtivad ja tunnustatud Eesti laulupedagoogid ja hääleseadjad ütlevad: WAF koolis esineb Sadolini (CVT) tehnika rakendamisel probleeme".

Kõik need laulupedagoogid ja Eesti tippspetsialistid on väga autoriteetsed ning nad räägivad avalikult ja oma nime all.

Eesti Ekspress ei laima ega toetu antud juhul anonüümsetele allikatele, vaid sõna saab Eesti muusikapedagoogide crème de la crème.

Erik Moora vastulause Maikenile on tervikuna lugeda Eesti Ekspressis.