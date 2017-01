Superstaar Madonna teatas täna, et kuuldused, nagu ta kavatseks Aafrikast Malawist adopteerida kaks last, ei vasta tõele.

Malawi valitsuse pressiesindaja Mlenga Mvula ütles, et lauljatar pöördus selles küsimuses kolmapäeval kõrgema kohtu poole, vahendas msn.com AP uudist. Nüüd peab kohus otsustama, kas anda Madonnale lapsendamiseks luba.

Madonna aga teatas, et kuuldused tema lapsendamise soovist ei vasta tõele, vahendas BBC. "Kuuldused adopteerimisprotsessist ei vasta tõele," teatas popstaar, kes viibib praegu küll Aafrikas, kuid ta on öelnud, et ta külaskäik on puhtalt heategevuslikel eesmärkidel.