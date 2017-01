Eile tabas politsei Tallinna ja Paldiski sadamas kaks väikebussi, mis olid Norrast varastatud. „Sõidukit vaadates tekitasid politseiametnikes kahtlusi kõige muu hulgas plastikust Prantsusmaa numbrimärgid. Auto detailidesse süvenedes avastati, et 32-aastase Leedu kodaniku esitatud registreerimistunnistusele kantud number ei klapi kerel asuvaga. Sõiduki tausta kerenumbri järgi kontrollides selgus, et kaubik oli varastatud Norrast,“ selgitas Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar politsei tööd.

Politseiametnikud kontrollisid sõidukit ja väikebussi juhtinud 23-aastast Leedu kodanikku ning selgus, et ka see väikebuss oli varastatud Norrast.

„Varastatud sõidukite tegeliku tausta varjamiseks võltsitakse nende kerenumbreid ja registreerimistunnistusi lootuses luua autole nii-öelda puhas taust,“ ütles Utsar, kelle sõnul ei võõras nähtus, et Põhjamaadest varastatud sõidukeid proovitakse läbi Eesti transportida.

„Kurjategijad teavad, et Eestis on vahele jäämise risk suur, seda professionaalsete politseiametnike ja väga hea ja tiheda koostöö abil. Pildikult öeldes me teame, mis naabri aias toimub. Varastatud autode roolist oleme tabanud mitmete riikide kodanikke,“ lisas Utsar.