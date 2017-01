Sotsiaaldemokraat Martin Schulz teatas juba mullu 24. novembril, et soovib lõpetada töö Euroopa Parlamendis ja lülituda taas kodumaa poliitikasse. Schulz valiti esimest korda Euroopa Parlamenti 1994. aastal.

Ambitsioonid muutusid

Kui algse plaani järgi pidi Martin Schulz Saksamaa sügisestele parlamendivalimistele minema sotsiaaldemokraatide esinumbrina Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal, siis teisipäeval kuulsid sakslased, et Schulzil on hoopis suuremad ambitsioonid.

Temast saab Sigmar Gabrieli asemel sotsiaaldemokraatide juht ja koos sellega ka liidukantslerikandidaat sügisestel parlamendivalimistel. Nõnda otsustas Sotsiaaldemokraatliku Partei presiidium.

Seejuures võttis praeguses suure koalitsiooni valitsuses aseliidukantsleri ja majandusministrina töötav Sigmar Gabriel oma kandidatuuri ise maha. Ta ütles, et Schulzil on liidukantslerikandidaadina paremad edušansid.

Tõepoolest, kuigi Saksamaa poliitikas saab Schulzi pidada uustulnukaks, on 22 aastat Euroopa Parlamendis teinud temast kogenud poliitiku.

Pealegi ei kuulu ta praegusesse valitsusse ja saab tänu sellele erinevalt Sigmar Gabrielist kritiseerida liidukantsler Angela Merkelit, kes taotleb sügisestel parlamendivalimistel kristlike demokraatide kandidaadina tagasivalimist.

Praegu majandusministri ametis olev Sigmar Gabriel andis teada, et tahab saada järgmiseks välisministriks. Senise välisministri, sotsiaaldemokraat Frank-Walter Steinmeieri, valib liidunõukogu 12. veebruaril riigi uueks liidupresidendiks.

2012. aasta märtsis liidupresidendiks valitud tuntud inimõiguslane Joachim Gauck teatas juunis, et vanuse tõttu ta teiseks tähtajaks ei kandideeri. Novembris jõudsid valitsuskoalitsiooni kuuluvad kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid kokkuleppele, et nende ühine presidendikandidaat on Steinmeier.

Tulles tagasi liidukantslerikandidaatide juurde, siis avaliku arvamuse küsitluste põhjal ei jää Schulz populaarsuselt Merkelile sugugi alla. Gabriel seevastu oli Merkelist kaugel taga.

Kuigi Martin Schulz kuulus Euroopa Parlamenti üle 22 aasta, sai ta laiemalt tuntuks 2003. aasta juulis, kui tollane Itaalia peaminister Silvio Berlusconi ütles vastuseks Schulzi kriitikale tema kohtumurede ja suure huvi vastu Itaalia meediatööstuses: "Härra Schulz, ma tean, et Itaalias väntab praegu üks produtsent filmi natslikest koonduslaagritest.

Tahaksin teid laagrijuhi ossa soovitada. Te oleksite selles rollis täiuslik." Berlusconi niisugune repliik vallandas Euroopa Parlamendis pahameelehüüded. Itaalia peaministrile anti võimalus võtta oma sõnad tagasi, kuid Berlusconi keeldus.

2004. aastal valiti Schulz Euroopa Parlamendis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juhiks ja kaheksa aastat hiljem juba Euroopa Parlamendi presidendiks.

Schulz pole minevikku kunagi varjanud

Martin Schulz ei ole kunagi varjanud, et töötas end põhjakihist tipp-poliitikuks. Ta kasvas viielapselises politseinikuperes. Gümnaasiumi lõputunnistus jäi Martin Schulzil kehva edasijõudmise tõttu saamata.

"Ma olin joodik ja mitte just kõige meeldivam õpilane," ei tee ta minevikust saladust. Schulzi sõnul soovis ta saada noorpõlves profijalgpalluriks, kuid see ei õnnestunud.

Põhjast aitas ta välja vend. Martin Schulz läbis kolm aasta kestnud raamatukaupmehe väljaõppe ja alates 1980. aastast on ta täiskarsklane. Samuti suutis ta päevapealt maha jätta suitsetamise.

1982. aastal asutas Schulz koos õega oma raamatupoe, mille kaasomanikuks jäi ta kuni 1994. aastani ehk kuni Euroopa Parlamenti valimiseni. Veel enne seda sai temast 1987. aastal Würseleni linnapea. Sellel ametikohal oli Schulz kuni 1998. aastani.

Martin Schulz kõneleb peale saksa keele prantsuse, inglise, hollandi, hispaania ja itaalia keelt ning arvestades pikajalist tööd Euroopa Parlamendis, on tal väga head kontaktid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.