Caroline Kennedy kaalus juba ka 2008. aastal kandideerida Hillary Clintonist vabanenud New Yorgi senaatorikohale, kuid sattus väheste kogemuste tõttu kriitika alla ja astus mängust välja.

USA kunagise presidendi John F. Kennedy tütar Caroline Kennedy plaanib saada New Yorgist valitud senaatoriks ja selle plaani õnnestumisel ei ole välistatud tulevikus ka presidendiks kandideerimine, kirjutab ajaleht New York Post, tuginedes tema perekonnast saadud andmetele.

Ta oli isa mõrvamise ajal napilt kuueaastane. Viis aastat pärast isa surma tuli Caroline’il saata viimsele teekonnale ka New Yorgi senaatorina töötanud onu Robert Kennedy, kes mõrvati 5. juunil 1968 Los Angeleses.

59aastane Caroline Kennedy on 22. novembril 1963. aastal Dallases mõrvatud presidendi John F. Kennedy ainus elusolev laps.

Paljud liberaalsed demokraadid näeksid Caroline Kennedyt tulevikus ka USA presidendina. "Tal on Kennedy nimi, kuid pole Clintoni minevikukoormat," leiavad nad.

Kõiki neid surmasid on kutsutud Kennedy needuseks ja Caroline Kennedytki on varem hoiatatud, et ta mõtleks enne avalikku teenistusse astumist tõsiselt isa, onu ja venna saatusele.