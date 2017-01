Kui enamus mehi teeks kõik, et vältida naisega koos poodi ostlema minemist, siis üks isend on kalli kaasa nimel valmis veelgi enamaks...

Videol on mees, kes kannab kaubanduskeskuses suuremat hunnikut kotte ja pakke, mille ta naine on just ostnud, vahendab Emirates 24/7.

Videol paistavad suure kuhja tagant vaid mehe jalad.

Naine kõnnib kõrgetel kontsadel mehe ees - käes kõigest paar kotikest.

Kas sinu mees on ka nii abivalmis?