Kui Konstantin Pätsile ausamba rajamise eestkõneleja Trivimi Velliste tahab oma iidolile lilli viia, siis selleks on Eestimaal juba praegu üsna mitu kohta olemas. Kõige lähemal Tallinna kesklinnale on president Pätsi büst presidendikantselei kinnises roosiaias, kuid sinna ei pääse lillede asetamiseks sisse, rääkimata lihtsalt niisama büsti vaatamisest. Ise küsimus on, milleks üldse rajada galerii presidentide büstidest sinna, kus neid kellelgi vaadata pole võimalik.

Kui roosiaeda ei pääse, saab Velliste sammud seada Metsakalmistule, kus samuti Pätsi bareljeef talle vastu vaataks. Monumentaalsema elamuse saamiseks võib aga sõita Tahkuranda, kus võib lilled jätta juba kolmandasse kohta.

Kolm olevat küll kohtu seadus, kuid mitte Pätsi samba aktivistide jaoks. Vaja on uut kohta lillede asetamiseks, sedapuhku Toompeale. Sealt on küll muutuste tuules ära viidud Johannes Lauristini büst, kellega koos oleksid nad võinud seal ehk vastuoluliste isikute teemapargi moodustada.

Kui mitmendast kujust-plaadist alates ühele inimesele oleks aga põhjust hakata rääkima lõkkelepuhutavast isikukultusest?