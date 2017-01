Täpselt nagu tervise- ja tööministri alkoholipoliitika karmistamise ettepanekutega, tuleb Jevgeni Ossinovski soolise palgalõhe kaotamise kava puhul küsida, kas ettevõtete sanktsioneerimine ja sildistamine on parim viis soovitud eesmärgi saavutamiseks. Just sel moel hakkaks edaspidi tööle soolise palgalõhe spidomeeter, kus olematu või väikse palgaerinevusega tööandjad markeeritaks rohelise värviga, kuid need ettevõtted, kus nais- ja meestöötajate palgad märgatavalt erinevad, tähistataks kas kollase või punase värviga. Diskrimineerimiskahtlustusega ettevõtet ootab põhjalikum palgaaudit, sellest keeldumine tooks aga kaasa sunniraha.

Et tööinspektsioon uurib riigile niigi teadaolevate andmete põhjal, kui suured on palgaerinevused ettevõtete vahel ja sees, ei ole iseenesest halb – aitaks see ju selgust tuua, kas Eestis on tõepoolest Euroopa suurim palgalõhe – ligi 30%, nagu väidab Eurostat, või on õigus meie maksu- ja tolliametil, kes hindab palgaerinevusi 12% peale.

Omaette küsimus on, kas riigil on õigus kasutada palgaandmeid selleks, et eraettevõtjaile ette kirjutada, millise hinnaga tööjõudu osta tohib. Ja kas riigi silmis on samast soost sama tööd tegevatele töötajaile erineva palga maksmine ühtviisi taunitav, nagu see, kui palgasaajad on eri soost? Mida teha siis, kui sisuliselt sama tööd tegevate töötajate „väärtus“ tööandja jaoks ongi tohutu vahega ja seda täiesti mõistetavatel põhjustel, kui mõelda näiteks loominguliste töötajate peale ja kuidas samas teatris üks näitleja võibki paremini müüa kui teine?

Palgalõhega tuleb võidelda palgaläbirääkimistel. Ka naised küsivad endale kõrgemat palka siis, kui igal tööotsijal on võimalikult täpne ettekujutus, milline on realistlik palgaootus teda huvitaval töökohal. Selleks on mitu võimalust: teha kättesaadavaks palgauuringud või kohustada kõiki tööandjaid töökuulutustes ära märkima palgavahemik. Palkadelt saladuskatte tõmbamises võiks eeskuju anda avalik sektor – viimase aasta jooksul on võrdõigusvoliniku lauale ainsad palgalõhe puudutavad kaebused jõudnud just riigitöötajailt. Küll võiks Ossinovski spidomeeter osutuda tänuväärseks vahendiks, kui on vaja mõõta, kuidas see ja muud meetmed palgalõhet tegelikult mõjutavad.