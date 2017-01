Kaks soomlast istuvad talumaja ees. Väljas on kõva pakane. Üks mees on karvamütsiga, teine palja peaga.

"Kuule, Heikki, miks sa palja peaga oled? Külmetad ju! Väljas on 20 kraadi külma!"

"Vaata, Pertti, ükskord istusin maja ees, läkiläki peas, naaber kutsus viina jooma ja ma ei kuulnudki!"