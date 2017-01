Kristjan Ilumäe on jazz-laulu tudeng Amsterdami konservatooriumis ning eelmisel aastal alustas noormees poole kohaga tööd Doubletree Hiltoni hotellis. Selle aasta sügisel kuulutati Hiltoni hotelli töötajatele välja konkurss nimega "Hilton Rockstar Contest", mille käigus tuli esitada oma sõnadega kirjutatud muusikavideo.

"Novembris helistati mulle USA peakontorist ning sain teada, et olen võitnud pääsme Grammy galale ja pääsme ametlikule after-party'le! Olin väga õnnelik kui sellest võidust kuulsin. Nägin kõvasti vaeva video monteerimisega, sõnade kirjutamisega ning salvestustega," rääkis Ilumäe.

Saab kõndida ja pidutseda koos maailma suurimate staaridega

Muideks noormees oli ainus Eurooplane, kes võistluse võitis, ülejäänud hotellitöötajad, kes võistluse võidu võtsid, olid pärit USA-st ning Filipiinidelt.

Võidupakett, mis Ilumäele lisaks Grammy’del käimisele osaks sai, koosneb edasi-tagasi piletist inglitelinna Los Angelesse, 500 dollarisest kinkekaardist ning neljast ööst kuulsas Beverly Hillsi Hiltoni hotellis.

Grammy’del lastakse Ilumäe ka punasele vaibale kõndima, koos muusikamaailma staaridega nagu Beyonce, Adele, Justin Bieber jne. Lisaks saab noormees nautida ekskursiooni Los Angeleses, külastades Hollywoodi kuulsaimat filmistuudiot - Universal Studiot.

2016. aasta Grammy auhindade jagamine. Taylor Swift võitis kolm Grammy auhinda. (Vidapress)

Lisaks kõigele sellele saab Ilumäe elu võimaluse ka karjäärialaselt, kuna saab oma lugu esitada maailmakuulsatele muusikaprodutsentidele. "Grammy gala päeval toimub Beverly Hiltoni katusel glamuurne vastuvõtt, kus saan ka esitada oma laulu. Rahva seas on Hiltoni suurimad ülemused ning ka muusikaprodutsendid," selgitas ta.

Eestlane Kristjan Ilumäe on jazz-laulu tudeng Amsterdamis ning just tema võitis Hiltoni hotelliketi poolt korraldatud võistluse ning pääseb sel aastal Los Angeleses toimuvatele Grammy auhindade jagamistele. (erakogu)

Põhisündmus, mida noormees enim ootab, on muidugi 59ndat korda toimuv Grammy auhindade gala, mida peetakse suurimaks muusikalist talenti koondavaks sündmuseks maailmas. Gala programm koosneb kolmest ja poolest tunnist maailma kuulsaimate artistide esinemisest. "Grammy’delt ootan suurejoonelist šõud ning teadaolevalt saame kohad väga lava lähedale," rääkis Ilumäe. Noormees saab lähedalt näha selliste talentide esinemisi, nagu John Legend, Metallica, Keith Urban jne.

Pärast galat saab noormees minna koos staaridega pidutsema ka peole, mis kestab järgmise päeva hommikuni. "Loomulikult on seal suur hulk kuulsusi," rääkis Ilumäe ootusärevalt.

Noormehe sõnul on Grammy’de pääsme võit tema jaoks väga tähtis ning see oli tema üks suurtest unistustest. "Grammy’d on alati olnud suureks unistuseks - pileteid sellele ei müüda, ainult kutsetega. Raha kulutan edasi reisimiseks Las Vegasesse ning San Fransiscosse," sõnas ta.