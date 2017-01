Mis saab president Kersti Kaljulaidist ning kas ta suudab viia Eestit maailmas edasi, uurisid Tallinna TV saates koduriigi selgeltnägijad.

Saate "Maagiline maailm", mida juhib legendaarne Peeter Võsa, laua taga istus kolm tegijat: maag Hannes Vanaküla, selgeltnägijate saatest tuntud Haldjapiiga ning ennustaja Edgar.

"Esimene president, kellel on selgroogu, nii müstiline, kui see ka poleks, ta on küll naissoost. Algul olin skeptiline, sest üldiselt naised ei ole nii head juhid kui mehed, aga kui vaatan teda nõiana ja vaatan seda reaktsiooni, mis tuli, just kiriku poolt, ja see olukord tõestas, et ta ongi tegelikult väärt oma kohta," avaldas maag Vanaküla saates arvamust.

Ka Haldjapiiga leidis, et president Kaljulaid jääb püsima vähemalt esimeseks ametiajaks.

