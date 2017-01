Kuigi Maiken tunneb möödunud nädalal lahvatanud skandaali järel head meelt, et noorte lauljate hääletraumade teema on suurelt üles võetud, teeb teda kurvaks, et üritusele tema kutset saanud ei ole.

Lauluõpetaja Sirje Medelli sõnul ei ole Maikenit kõrvale jäetud. Lihtsalt kutseid ei ole veel välja saadetud. „Sel nädalavahetusel saame kokku solistide konkursil ja me küsime õpetajate käest, millal neile on kõige sobivam aeg,“ selgitab Medell, et laulupidude ettelaulmiste ja proovide vahelt on sobivat aega keeruline leida.

Enne kutsete saatmist tahetakse lihtsalt natuke konkreetsem ja kindlam plaan paika panna.

„Siin ei ole mitte midagi niisugust, et me teda väldime. Vastupidi!“ kinnitab Medell.

„Mitte midagi ei ole ilma WAFita, see on ju ka laulukoor. See on meie ühine asi,“ sõnab Medell, lisades, et tal on väga kahju, et kõik on nii läinud ja Maiken ennast isiklikult puudutanuna tunneb.