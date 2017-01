Koeraga Viimsis mere ääres jalutamas käivat Pillet teeb ärevaks, et viimasel ajal on talle silma torganud tavapärasest rohkem linnulaipu. "Ma jalutan ju kolm pool aastat siin mere ääres ega ole varem nii palju surnud kajakaid näinud," räägib ta, et lühikese ajaga on silma jäänud kolm raibet järjest.

Kahtlus, et surnud linnud võiks olla kuidagi seotud linnugripiga tekkis Pillel pärast seda, kui ta haigeks jäi. "Mu koer püherdas ühe linnu laiba peal ja järgmine päev jäin kolksti haigeks. Koer jäi ka nagu loiuks," räägib Pille. "See haigus oli ikka kole. Vahepeal hakkasin justkui terveks saama, aga siis tuli kõrge palavik ja õudne valu. Läksin peast segi täiesti," kurdab ta, et kui hiljem vaatas, mida ta Facebookis teinud oli, pidi kõik maha kustutama. "Nüüd nagu hakkab enesetunne tagasi tulema. Aga räigelt haige oli olla mitu nädalat."

Terviseamet ning veterinaar- ja toiduamet siiski linnugripi Eestisse jõudmise teooriat ei toeta.

Terviseameti avalikes suhete juht Iiris Saluri ütleb, et tegu on üsna tavapärase gripihooajaga. "Gripp on raske haigus ja võib alati kulgeda raskelt, sageli ka hilisemate tüsistustega," märgib Saluri, et terviseameti teada ei ole Eestis lindudel linnugrippi kinnitatud, kuid kui inimesed märkavad kuskil surnud linde või loomi ja neil tekib sellega seoses küsimusi või kahtlusi, siis tuleks pöörduda veterinaar- ja toiduameti poole.

Veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna nõunik Maarja Kristian kinnitab, et Euroopas praegu levinud lindude gripi viirustüvi H5N8 teadaolevalt inimesele ohtlik ei ole. "Seni ei ole ECDC (Euroopa haiguste ennetamise ja kontrolli keskus) andmetel inimeste seas registreeritud ühtegi haigusjuhtu," vastab ta, kuid soovitab sellegipoolest hoiduda kokkupuutest haigete või surnud lindudega, sest inimene võib linnugripi viirust lihtsalt edasi levitada. "Kui näed looduses hulgaliselt surnud veelinde, jäta teade VTA infotelefonile 605 4750. Igast surnud linnust VTAd teavitama ei pea. Surnud lindudest tuleb teada anda, kui neid on korraga rohkem kui viis."