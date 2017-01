Täna külastas Tallinna loomade varjupaiga kassituba soliidses eas Krista. Ta tuli sooviga leida endale sõber ja kaaslane. Proua soov täitus.

"Mina tulin otsima kassi, kes on mulle sõbraks ja kaaslaseks ning kes on alati mu kõrval. Mul on hästi pisike tuba, sest ma elan sotsiaalmajas. Küll aga lubatakse meil seal kassi pidada," rääkis naine. "Ma tahan enda kõrvale elusolendit, keda hoida ja hellitada."

ARMASTUS ESIMESEST SILMAPILGUST: proua Kristi võttis endaga koju kassi, kellega tal kassitoas kohe klappima hakkas.

Proua valis välja üheaastase musta karvapalli, kellesse ta silmapilkselt ära armus. "Ta on kõige armsam," ütles Krista ja kallistas hellalt oma uut nurruvat sõpra.