Neeger palvetab:

"Oo Jumal, miks on mul must nahk?"

"Sellepärast, et Aafrika kuum päike sulle viga ei teeks."

"Aga miks on mul krussis juuksed?"

"Et liaanid d˛unglis su juustesse kinni ei jääks."

Neeger mõtleb vähe ja küsib siis:

"Aga Jumal, miks ma siis Stockholmis sündisin?"