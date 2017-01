Möödunud nädalal lahvatas skandaal, kus mitmed tuntud lauluõpetajad Eesti Ekspressi veergudel väitsid, et lauluõpetaja Maikeni kasutatav õpetusviis rikub hääle. Maiken rääkis oma poole loost Kanal 2 saates "Radar" ja on nüüd Facebookis avaldanud ka pika postituse, kus ütleb, et tal on hea meel, et noorte lauljate hääletraumade teema suurelt üles on võetud.

Avaldame Maikeni postituse täispikkuses ja muutmata kujul:

"Ma olen õnnelik, et mul on lähedased, sõbrad, WAF! Ma olen õnnelik, et viimase nädalaga oleme saanud lähedasemaks kui eales varem. Ma ei ole mitte kunagi saanud oma tööle ja endale, kui lihtsalt inimesele, nii palju tunnustust, kuulnud siiraid, kiitvaid sõnu ja tundnud nii armastatud tunnet. Mitte kunagi ei ole olnud WAF laulukooli jaanuarikuistel katsetel nii palju noori, andekaid lauljaid, kes soovivad WAFi abiga saada veelgi paremaks lauljaks. Need tunded on kirjeldamatult võimsad ja võib juhtuda, et paljud inimesed ei saa kogu oma elu vältel selliseid emotsioone kogeda.