Läinud reedel vannutati ametisse USA 45. president Donald Trump, keda olid sel tähtsal päeval turvamas salateenistuse agendid. Üks neist on aga ainest andnud põnevatele spekulatsioonidele...

Nimelt ei jäänud teravsilmadele märkamata, et Trumpi vasemal käel olev kiilaspäine mees hoiab ametikohuste täitmisel oma paremat jäset muutumatult vaid ühes asendis, vahendab Daily Mail.

See on tekitanud spekulatsioone, et mees kandis proteesi ja tema päris käsi oli peidus mantli hõlma all, valmis iga hetk päästikule vajutama...