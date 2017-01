Indias sündis beebi, kellel neli jalga ja kaks peenist. Kirurgid plaanivad beebit opereerida, et üleliigsed jäsemed eemaldada.

23-aastane Lalitamma ja 26-aastane Chennabasava ei tahtnud alguses oma last üldse ravima asuda, sest uskusid, et beebi eripära on kingitus jumalalt, vahendab Mirror.

Ometigi kardab pere, et nad ei saa rahaliselt endale imiku ravimist lubada.