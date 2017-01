OÜ Sigwari tegevusalaks on omakasvatatud toorainest liha- ja vorstisaaduste valmistamine. Toodete kõrge kvaliteedi ja omapära tagavad oma tooraine, täpne retseptuur, minimaalselt lisaaineid, elus tuli, lepasuits ja inimkäe puudutus.

Mida teeb aga OÜ Sigwar teistmoodi? Nimelt käib kogu suitsetamine halusuitsuga, lepapuu halgudega ja täissuitsuvorstid on neli päeva suitsus. Enamik lihatootjaid ei tee enam niimoodi vaid hoiavad suitsus kõigest mõned tunnid.

Retseptid, mida kasutatakse, on üle 20 aasta vanad. Vajadusel muudetakse neid vaid veidi.

Kogu OÜ Sigwari lihatoodang tuleb enda lihatööstusest. Lisatud veiseliha on kohalik ja ümbruskonnast kokku ostetud.

Õhtuleht korraldas katse ning maitses valikut OÜ Sigwar lihatoodetest. Tooteid hinnati kuuepallisüsteemis, mis tähendab, et kõige enam meeldinu sai kuus punkti, kõige vähem meeldinu aga ühe punkti. Seega oli maksimaalne punktisumma 36 punkti.

Praeliha suitsu/keedu - 30 punkti

- Oi, see on väga hea! Parajalt soolane, parajalt juustune, piisavalt lihakas. Ka lõhn on väga hea. Mulle meeldis väga, kindlasti plaanin osta.

- Sööksin seda hea meelega hommikusöögiks.

- Kindlasti sobiks siia juurde väike õlu.

- Kohati tundub olevat veidi pekine, aga samas mina söön seda suurima rõõmuga. Ilmselt on praetuna väga hea.

- Sobib imehästi munaga praadimiseks, samas ka leiva peale või burgeri vahele.

- Minu mehe lemmik! Ta on seda meile koju toonud!

- Sobib peale ühele korralikult mehisele võileivale!

- Ma arvan, et seda sobib süüa koos musta leivaga.

Pipraribi suitsu/keedu - 29 punkti

- Kujutan ette, et väga hea oleks seda pannil praadida, muna juurde lüüa ja siis süüa. Väga mõnus.

- Parajalt piprane. Suhu jääb kerge pipramaitse.

- Mõnusvürtsikas lihaamps. Kergelt suitsune ja väga lihakas.

- Algul olin skeptiline, kuid üllatus tuli positiivne. Maitse oli imeline.

- Piisavalt piprane, aga mitte liiga terav.

- Seda sööks kindlasti veel. Õlle kõrvale on see ideaalne.

Sigward täissuitsuvorst - 21 punkti

- Minu jaoks veidi piprane.

- Maitseb teistmoodi kui tavaline täissuitsuvorst.

- Suurepärane snäkk! Väga hea mõnele peoõhtule või teleka ees nosimiseks.

- Kindel lemmik. Mõnusalt suitsune ja soolane amps.

- Maitsev ja tummine. Sobib ideaalselt peolaua snäkiks. Sööks hea meelega koos dipikastmega.

- Maitse on liiga mõnus, et seda niisama võileivale panna. Söön snäkina.

Kämpingu poolsuitsuvorst - 18 punkti

- Minu jaoks on veidi liiga palju küüslauku.

- Tundub üsna lihakas.

- Oi, milline üllatus! Meenutab suvist jaaniõhtut, kus sai šašlõkki kahe suupoolega vitsutatud. Mõnus suutäis.

- Mahe. Sobib ka sellele, kes pole nii suur suitsuvorsti sõber.

- Kergelt suitsune.

Küla poolsuitsuvorst - 17 punkti

- Väga maitsev. Just selline nagu üks õige vorst peab olema.

- Mõnusalt tugeva konsistentsiga.

- Parajalt maitsev, mõnusalt soolane.

- Nagu päris suitsuvorst. Pole liiga pekine ega rasvane.

- Seda mõnusa mekiga vorstiampsu näksaks saunaõhtul õlle kõrvale küll.

- Mõnus tummine maitse. Kõik maitseelemendid on esindatud ja värvus on ilus.

Laste keeduvorst - 11 punkti

- Maitsev kuidagi teistmoodi kui tavapärane keeduvorst. Huvitav.

- Maitses on tunda pipart.

- Klassikalist lastevorsti ei meenuta see üldse. Hea vaheldus.

- Pole küll eriline lastevorsti fänn, kuid see oli küll hea maitseelamus.

- Vahetan vist enda hommikuvõiku välja ja panen leiva ja saia peale seda keeduvorsti. Tundub, et sean peagi sammud Nõmme turu poole, kust seda vorsti osta saab.

OÜ Sigwari müügilette võib leida kõikidelt Ida-Virumaa turgudelt. Suurima valikuga on esinduskauplus Tallinn-Peterburi maantee ääres Varja külas. Lääne-Virumaal võib tooteid leida Lilleoru kaupluses ja Tsentrumis. Tallinnas võib leida OÜ Sigwari tooteid Nõmme turult ja Mustamäe turult. Suitsuvorstid on esindatud ka Tallinna Kaubamaja Toidumaailmas.

OÜ Sigwari klientideks on hulgaliselt restorane, koole, lasteaedu ja muidugi Vabariigi presidendi kantselei. Nende vorstidest tehtud suupisted on isegi olnud esindatud presidendi vastuvõtul.

Vaksali turule tullakse 19. mail.