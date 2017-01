Teadlased on välja selgitanud, et need, kes soovivad kaalu langetada peaksid sööma ühel teatud kellaajal.

Erinevaid dieete on miljoneid, kuid enamik neist ei tööta. Nüüd kinnitavad teadlased, et dieedid võib üldse ära unustada ja keskenduda hoopis sellele, mis kellaajal süüa, kirjutab Todays Lifestyle.

Nimelt viisid teadlased läbi uuringu, milles selgus, et kui inimene sööb kella 8 ja kella 14 vahel võtab ta suurema tõenäosusega kaalust alla kui siis, kui söömine jääb hiljemaks.

Väidetavalt põletab keha nende kellaaegade vahel rasva ja süsivesikuid kiiremini ja erinevaid isusid tekib vähem.