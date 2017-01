Sõdur saab kodust kirja. Ta avab ümbriku ja võtab välja puhta lehe, millel pole ühtegi sõna.

"Mis see on?" küsib sõber.

"Kiri minu naiselt."

"Aga miks ta siis midagi ei kirjuta?"

"Me läksime tülli ega räägi enam teineteisega."