Seksuaalne tõmme on suhtes täpselt sama oluline kui kõik muu. Mis aga viitab sellele, et see teie vahel ka päriselt olemas on?

Kuidas saada aru, et seksuaalne tõmme teie vahel on olemas ja see on suurepärane? Cosmopolitan loetles mõned märgid, mis just sellele viitavad.

1. Te suudate ka sõnadeta teineteisele selgeks teha, mida te tahate ja parasjagu tunnete.