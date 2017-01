Kohtla-Järve Tammiku põhikooli juhtkond võttis täna hommikul raske südamega vastu otsuse kool ajutiselt sulgeda. Põhjuseks õpetajate ja õpilaste massiline haigestumine ülemiste hingamisteede viirushaigustesse ning grippi.

Kooli direktor Valentina Kutuzova ütles Õhtulehele, et esmaspäevase seisuga puudus koolist peaaegu 40% õpilastest. "200 last 535-st jäi haigeks. Viimane piisk oli see, et ka 12 õpetajat võttis haiguslehe," rääkis koolijuht murelikul toonil. "Mõned õpetajad olid väga haiged, aga käisid tööl edasi. Sellepärast võtsime vastu otsuse meie kool ajutiselt sulgeda."

Koolijuhi sõnul tuli see otsus raskelt. "Kooli jaoks pole see üldse hea, sest õpilased jäävad õpingutest maha ja õppeperioodi tuleb pikendada. Samuti kasvab selle ootamatu koolivaheajaga lapsevanemate koormus."