Hollandlased on üllitanud video, mis täis irooniat Donald Trumpi omapäraste väljaütlemiste aadressil.

On teada, et Trumpi meelisväljend on olnud great ehk suur ning ta kavatseb presidendina lähtuda põhimõttest, et Ameerika on alati esikohal.

Peaasjalikult just neile punktidele toetudes tutvustavadki hollandlased end Trumpile talle arusaadavas võtmes.