Kes tahab endale mõnest kohtinguportaalist kaaslast leida, siis tasub sinna üles minevale fotole kõvasti tähelepanu pöörata. Milline on see õige foto, mis kõigi tähelepanu köidab?

Kui tahad kohtinguportaalist kaaslast leida, siis tasub sinna üles pandava fotoga vaeva näha, sest see on esimene asi, mida teised näevad ja mille põhjal nad sinu kohta oma otsuse langetavad, kirjutab Who What Wear.

Seetõttu tasub teada nippe, kuidas fotol suurepärane välja näha.

1. Naerata loomulikult ja kalluta natukene oma pead. Uuringud näitavad, et pea kallutamine suurendab inimese atraktiivsust.

2. Poseeri enesekindlas poosis ja jälgi, et su keha täidaks terve pildi. Nimelt selgus ühest uuringust, et just sellised enesekindlad fotod tõmbavad tähelepanu ja tekitavad inimeses soovi sinuga tuttavaks saada.