Sel neljapäeval alustab TV3-s uut hooaega Eesti ainus popmuusikasaade "Weekender", mis avab ukse muusikamaailma telgitagustesse ja toob ekraanile palju põnevaid intervjuusid nii Eesti kui välismaiste artistidega.

"Üks mänedžer ütles meile, et popmuusika on ju tegelikult see muusika, mis on hetkel populaarne. Just sellest põhimõttest me saadet tehes lähtumegi, vaatajad kohtuvad paljude erinevate artistidega, hoolimata sellest, kas nad teevad elektroonilist muusikat, rocki või räpi – peamine, et nad on kuulajate poolt armastatud," ütles saatejuht Kert Klaus.

Möödunud kevadel said vaatajad Weekenderi vahendusel tuttavamaks terve hulga populaarsete artistidega, teiste hulgas Afrojack, Adam Lambert, Coldplay, Sigma, Galantis. Nii on see ka sel hooajal.