Kui suhe on kestnud juba mõnda aega, on väga tavaline see, et esmane sära on sellest kadunud. See aga ei tähenda, et see peakski nii olema.

Kui värske suhe on tavaliselt täis põnevust, siis ajapikku hakkab see suhtest kaduma. See aga ei tähenda, et pikka aega kestnud suhted peavadki igavad olema. Tegelikult on ka neile võimalik väga edukalt vürtsi juurde lisada, ja seda seejuures väga lihtsate asjadega, kirjutab veebiportaal Todays Lifestyle.

Mõned nipid, kuidas seda teha: