„Kuigi kohustusliku toorained saab kohapealt, on meil kaasas ka kohalikku kraami – näiteks puravikke, mürkleid, toortatart, Peipsi-äärset sibulat,“ selgitab Rooz. Tema sõnul on viimased ettevalmistused sujunud hästi, meeskond on heas vormis ning ta loodab võluda hindajaid just oma vegan-roaga. “Oleme püüdnud, et fookuses oleks ikka produkti enda maitse, mingeid molekulaargastronoomilisi kõrgtrikke me kasutanud pole,” iseloomustas võistlustöid Dimitri Demjaonov.

Eestit žüriis esindav Dimitri Demjanov sõnas eilse esimese võistluspäeva järel, et võistlejate tase on väga kõrge. „Kasutatakse palju huvitavaid lahendusi ja tehnikaid,“ märgib Demjanov ja lisab, et tihedat konkurentsi näitab ka see, et temalt said eile võistelnud 12st riigist 4 võrdse arvu punkte. „Norra, Taani, Soome ja Jaapan troonivad praegu minu pingereas, aga pooled riigid on veel täna eest ja tulemus selgib 24 žüriiliikmed koondhinnangust,“ selgitab Demjanov.

Triobeti ennustuse kohaselt võidab Eesti võtab tippkokkade olümpial aegade kõrgeima tulemuse, kirjutab Tarbija24. Ennustusvaldkonna eksperdi Markus Jalaka sõnul näitavad koefitsiendid, et Rooz ületab senise Eesti kõrgeima, 14. koha 40protsendilise tõenäosusega. Läbi aastate on kõige edukamalt Bocuse d'Or-il esinenud Prantsusmaa ning Norra kokad.

Kokku võistleb kummalgi päeval 12 maad, Triobet peab tänavu edukaimaks Ungarit.