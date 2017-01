Nagu paljudes Eesti suuremates linnades, on ka Pärnus oma suurem paneelmajade piirkond, mille mõju kohalikule kinnisvaraturule ei saa sugugi alahinnata, kirjutab Arco Vara maakler Gätlin Vesset.

Pärnus on vaieldamatult populaarseim, suurim ja arenenuim paneelmajade piirkond Mai -Papiniidu. Atraktiivsus seisneb selles, et antud piirkonnas asuvad lasteaiad, koolid, toidukauplused, kaubanduskeskus ning paljud muud teenindusettevõtted.

Leidub ka mitmekülgseid ajaveetmise võimalusi nii tervisesportlastele kui lihtsalt looduses viibijaile. Muidugi annab elukeskkonnale palju juurde ka meri, mis jääb kortermajadest vaid mõne minutilise jalutuskäigu kaugusele.

Vana ja uus on kõrvuti

Nimetatud linnaosa elamud on ehitatud aastatel 1959 kuni 2016. Enamik hoonetest jäävad siiski ajavahemikku 1980 - 1986 või uuemad.

Vanemate majade puhul on silmatorkavalt levinud renoveerimine ja uuendamine. Võib öelda, et ühistud nagu võistleks, millisel majal on silmapaistvam valgustus või värvivalik. Peamine viis renoveerimise finantseerimiseks on pangalaen.

Vanemate hoonete kaasajastamine loob linnaosast tervikpildi, nii et uusarendused sulanduvad varem ehitatu vahele päris kenasti.

Elanikkond on Mai piirkonnas väga mitmekesine, kuid kõige otsitavam müügiartikkel on 2-toaline korter olenemata seisukorrast. Noored ja lastega pered eelistavad piirkonda mugavuse pärast. Pered otsivad võimalusi kolida väiksematelt suurematele pindadele madalamatel korrustel või liftiga majades kõrgematele korrustele, lummava merevaatega korteritesse.

Eakamad inimesed eelistavad esimese ja teise korruse 1- või 2-toalisi kortereid. Vanem generatsioon leiab üha sagedamini tee Mai - Papiniidu suunas, müües suureks jäänud korteri või palju energiat ja aega nõudva maja.

Hulgaliselt on neid kinnisvarahuvilisi, kes soovivad müüa maakonnas asuva elamispinna ja kolida linna keskküttega korterisse. Suur hulk elamispindu elurajoonis on ka kohalikel üüritulu saamiseks või välismaalastel suvituskorteriks.

Vanadel ja uusarenduste korteritel suured hinnakäärid

Ostusoovi korral tuleks arvestada, et vanemas majas asuva 1- ja 2-toalise korteri ruutmeetri hind jääb keskmiselt vahemikku 850 kuni 1200 eur/m². Suurematel korteritel on ruutmeetri hinnad mõnevõrra madalamad. Uusarenduste puhul on aga hinnad oluliselt kõrgemad, nende hinnaklass küündib kuni 2000 eur/m².

Pärnu paneelmajadest on veel populaarsust kogumas Oja ja Rohu tänava piirkond, kus leiab lisaks vanematele paneelmajadele samuti uusarendusi. Sealne piirkond on hinnatasemelt võrreldes Mai - Papiniidu hindadega natuke tagasihoidlikum. Uusarenduste hinnatase jääb vahemikku 1200-1400 eur/m².

Üldiselt on suvituslinna vanemates korterelamutes hinnad väga varieeruvad. Palju sõltub hind korteri asukohast, korrusest, seisukorrast ja ehitusaastast. Üldjuhul leiab iga õige hinna ja kvaliteedi suhtega korter siiski kiiresti ostja.