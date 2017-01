Kogu see õnn varises aga kokku, kui Mercedese kaksikelu paljastus. Mees lõi naise kodust välja ja jättis nende lapsed enda juurde. See pole aga kõik...

Televisioonis Dr Phili saates kõigest avameelselt rääkiv naine tunnistas, et alustas eskordina juba 14-aastasena. Kui vaadata aga naise Facebooki, siis võiks arvata, et just tema on see Ameerika koduperenaine, kelleks kõik saada tahaksid.

Naine tunnistab, et joob päevas pudeli viina, sest ei suuda enam nii elada.

Naise sõnul kohtus ta nädalas 50-60 inimesega, kelle abil teenis 5593 eurot nädalas.

Kokku on ta maganud üle 1000 mehega...

Kui Mercedes kuue aasta eest Andrewga kohtus, siis ei olnud mehel aimugi, kes ta kõrvale igal õhtul puhkama viskab.

"Ta arvas, et ma strippan, aga see oli vale," tunnistab naine.

Asi kiskus kiiva kuu ees, mil mees avastas, et nende teine laps polegi tema oma.

"Mu poeg on tegelikult ühe mu kliendi laps," tunnistab Mercedes.

"Mercedes on patoloogiline valetaja ja otsib tähelepanu. Mul on turvavideo, kus on näha, et võõras mees käib mu majas. Pärast kõige selle avalikuks tulemist - ma olen valmis andma talle võimaluse olema ema lastele, aga meie suhe on läbi..." selgitab Andrew, kes teab, et naine on praegu elanud erinevates hotellides.

Mees on aga oma otsuse teinud: "Ainus põhjus, miks ma temast veel hoolin - meie lapsed. Kui ta abi ei leia, siis ma olen valmis lapsed üksi üles kasvatama."