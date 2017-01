Aleppos elades Twitterisse postitusi teinud 7aastane Süüria tüdruk Bana Alabed kirjutas USA president Donald Trumpile avameelse kirja.

"Te peate midagi sealsete laste heaks tegema, kuna nad on nagu Teiegi lapsed ja väärivad rahu nagu Teie väärite," vahendab BBC Bana pöördumist. Lapse kirjutise edastas uudisteagentuurile tema ema Fatemah.

Fatemahi sõnul on Bana Trumpi näinud televiisori vahendusel mitmeid kordi.

Bana, kes elab hetkel Türgis, evakueeriti koos oma perega Aleppost detsembris.

Bana Alabedi kiri Donald Trumpile

Kallis Donald Trump,

minu nimi on Bana Alabed, olen 7aastane Süüria tüdruk Aleppost.

Elasin Süürias kogu senise elu, kuniks lahkusin Ida-Aleppost eelmise aasta detsembris. Olen üks neist Süüria lastest, kes kannatasid Süüria sõjas.

Praegu elan rahus oma uues kodus Türgis. Aleppos käisin koolis, kuid see hävis pommitamise käigus.

Mõned mu sõbrad surid.

Olen nende pärast väga kurb ja ma sooviksin, et nad oleksid koos minuga, et me saaksime mängida. Me ei saanud Alepoos mängida, see oli surmalinn.

Praegu Türgis saan minna õue ja nautida. Võin minna kooli, kuigi ma pole seda veel teinud. Sellepärast on rahu kõigile tähtis, kaasa arvatud Teile.

Paljudel Süürias elavatel lastel pole selliseid tingimusi nagu minul ja nad kannatavad mitmetes erinevates Süüria osades. Nad kannatavad täiskasvanute pärast.

Ma tean, et Teist saab Ameerika president. Kas Te palun saaksite päästa Süürias elavad lapsed ja täiskasvanud? Te peate midagi sealsete laste heaks tegema, kuna nad on nagu Teiegi lapsed ja väärivad rahu nagu Teie väärite.

Kui lubate mulle, et teete midagi Süüria laste heaks, olen juba Teie uus sõber.

Ootan Teie tegusid pikisilmi.