Reisija kurdab, et Saaremaa ja mandri vahel sõidab parvlaev Hiiumaa ja samal ajal seisab uus laev Tõll kai ääres. Kas uus laev ei saa jääga hakkama?

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul ei vasta see kahtlustus tõele. „Tõll saab jääga suurepäraselt hakkama. Põhjus, miks liini teenindab ka Hiiumaa on selles, et laev on aastaks ajaks renditud, seega pole põhjust teda kai äärde seisma jätta. Päevane graafik on kahe laeva vahel ära jagatud," selgitas Arro.

