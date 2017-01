Tunnustatud belgia modell tuli lagedale šokeeriva ülestunnistusega: ta on interseksuaalne.

Nii Diori, Mulberry kui ka Balenciaga kampaaniates osalenud ning maailma kuulsaimate moemajade šõudes üles astunud Hanne Gaby Odiele seletab, et tal on kõhuõõnes munandid ning emakat ja munasarju tal pole.

Seda on põhjustanud androgeenide insensitiivsuse sündroom, mis tähendab, et geneetiliselt on isik meessoost, kuid tema suguelundite välimus võib olla naiselik või kusagil naise ja mehe vahepeal. ÜRO statistika andmeil sünnib intersoolisuse tunnustega kuni 1,7% maailma elanikkonnast, vahendab The Guardian. Umbkaudu samapalju on punapäid.

Paljud intersoolised varjavad oma seisundit, kuid Hanne Gaby tahtis selle avalikustada. “Mulle on mu praeguses elujärgus väga oluline see tabu murda,” ütles ta USA Todayle. “Praegusel hetkel, praegusel ajastul peaks olema täiesti normaalne sellest rääkida.”