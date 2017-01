Keskerakonna fraktsiooni liige Erki Savisaar ütles, et halli passi omanike probleemile on aeg lahendus leida. Ta märkis, et erinevus Eesti kodaniku passil ja hallil passil ei ole väga suur, edastab ERRi uudisportaal.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi ettepaneku anda kõigile 25 aastat Eestis elanud mittekodanikele Eesti kodakondsus. Enamik riigikogu erakondi ei toeta Ratase ettepanekut.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas kodakondsuse on ära teeninud need mittekodanikud, kes on siin elanud 25 aastat, kuid pole näiteks ära õppinud eesti keelt, ütles Savisaar, et kindlasti on kodakondsuse saajate hulgas ka palju neid, kes on varem huvi üles näidanud, kuid pole kodakondsust mingil põhjusel siiski saanud.