Politsei-ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheri sõnul tegutseb Eestis hetkel kokku umbes 20 kuritegelikku ühendust, millest kaheksat peab politsei ohtlikuks.

"Me kindlasti jätkame nende tegevuse uurimisega ja hoiame silma peal," rääkis Vaher.

Politseijuhi sõnul on tegelikult organiseeritud kuritegevus muutunud võrreldes varasemaga palju nö valgekraelisemaks ehk et kuritegelikud ühendused ei ohusta enam niivõrd tänaval kõndiva inimese turvalisust. "Siiski nõrgestab see riiki, sest üritatakse kehtestada "omi seadusi"," lisas Vaher.

Vaher märkis ka, et Tallinnas tegutseb hetkel kolm suuremat kuritegelikku gruppi, kes tegelevad korterivargustega.

