Mulle kirjutas üks härra Rumeeniast ja ütles, et ta tahaks laulu saada. Kuna Vallo Kikasel oli loo põhi juba olemas, siis me koos selle loo kirjutasimegi," räägib hitimeister Stig Rästa, kelle kaasautorlusel valminud pala Rumeenia eelvoorus Eurovisionile pürgib.

Stig Rästa (Teet Malsroos)

Stig Rästalt tuleb viimastel aastatel Eurovisionile sobivaid lugusid nagu varrukast.

Ülemöödunud aastal võitis tema ja Elina Borni esitatud pala "Goodbye to Yesterday" "Eesti laulu" ja pääses Eurovisionile. Ka mullu oli Stigi käsi mängus, kui kodumaise eelvooru pani kinni Jüri Pootsmann looga "Play".

Tänavu võistleb "Eesti Laulu" poolfinaalis Stig Rästa kaasabil valminud lugu "In Or Out", mida esitab Elina Born.